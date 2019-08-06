شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم نسخة قرآن مخطوطة تتجه صوب طهران.. ”الحوثيون” يسرقون آثار اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُواصل المليشيات الحوثية نهب وتهريب كميات ضخمة من المخطوطات الأثرية القيّمة الموجودة في مكتبات المساجد التاريخية، إضافة إلى التدمير الممنهج لمئات المخطوطات القديمة التي تتعارض مع أفكار الجماعة الطائفية.

Advertisements

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط": إن مليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في العبث بقطاع الآثار والمخطوطات في صنعاء؛ حيث تقوم بتهريبها إلى جهات إيرانية.



وحذّر عاملون في مجال الآثار في صنعاء، من مغبة استمرار عبث المليشيات الحوثية بالمخطوطات الواقعة تحت سيطرتها، بعد إخراجها بذريعة الترميم؛ بما في ذلك أقدم نسخة مخطوطة من القرآن الكريم عُثر عليها في الجامع الكبير في صنعاء.

وذكر أكاديميون وناشطون، أن هدف المليشيات من تكثيف جهودها في مجال الآثار والمخطوطات، هو تهريبها إلى جهات إيرانية ومرجعيات في الحوزات الخمينية، إلى جانب سعي الجماعة إلى إخفاء كل المخطوطات التي تتعارض مع أفكارها الطائفية، أو تلك التي تدل على الإرث الحضاري والثقافي لليمن.

وقالت مصادر مطلعة: المليشيات الانقلابية تقوم بالتنقيب في الجوامع التاريخية والأثرية بصنعاء، وفي شبام كوكبان بالمحويت، وفي كل من مساجد صعدة وذمار وزبيد وصنعاء القديمة وجبلة والجند؛ حيث تحتوي الجوامع على كميات ضخمة من المخطوطات وتمثل ذاكرة اليمن عبر القرون الماضية.

وناشد أكاديميون وناشطون يمنيون منظمة "اليونيسكو"، وكل المنظمات الدولية المهتمة بالآثار، سرعة التدخل وإيقاف العبث الحوثي بالمخطوطات اليمنية، والتي تُعد من أندر المخطوطات عالميًّا في مختلف المجالات والعلوم؛ داعين إلى وضع حد لعمليات التهريب والإخفاء والاتجار المنظم بالمخطوطات اليمنية من قِبَل الجماعة الموالية لإيران.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية، كثّفت من أعمال البحث والتنقيب عن الآثار والمخطوطات وبصائر الوقف في الجامع الكبير؛ حيث يستهدف التنقيب مخازن المخطوطات في جدران الجامع الذي يُعد أقدم جامع في اليمن، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الهجري.

ويقول سكان في صنعاء: إن مليشيات الحوثي لم تكتفِ بنهب المخطوطات والتنقيب في المواقع الأثرية ومصادرتها؛ بل شنت حملات على العائلات والأهالي الذين يملكون كتبًا ومخطوطات ورثوها عن أجدادهم، وفتحت تحقيقات معهم، وقامت بمصادرة ما وجدوه لصالح المكتبات الخاصة بالقيادات الحوثية.

وتضم مدينة "زبيد"، وحدها، أكثر من 26 مكتبة خاصة وعامة، غالبيتها أُغلقت بسبب ممارسات المليشيات الحوثية وابتزازهم ونهبهم، إضافة إلى عدم قدرة ملاكها على دفع حقوق ورواتب الموظفين والعاملين فيها.

ويقدر عدد المخطوطات في مدينة زبيد وحدها بأكثر من 10 آلاف مخطوط في علوم الجبر والتاريخ والحديث والأنساب والرياضيات وعلم الحساب والطب، وغيرها.