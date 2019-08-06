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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. مضيفة طيران تصدم الركاب بهذا التصرف المخجل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فوجئ ركاب خطوط "ساوث ويست" الجوية الأمريكية بوجود أحد أفراد طاقم الطائرة داخل صندوق الحقائب العلوي.
والتقطت المسافرة، فيرونيكا لويد، فيديو يظهر مضيفة طيران وهي مستلقية في صندوق حقائب الركاب، وذلك أثناء صعود المسافرين على متن الطائرة المتجهة من فيلادلفيا إلى ناشفيل.
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ونشرت لويد، الفيديو على "تويتر"، وعلقت قائلة: "لا يمكنني وصف اندهاشي من هذا الأمر الغريب". كما التقطت صورة لمضيفة الطيران وهي تنظر إلى ركاب الطائرة في الأسفل، وكتبت: "هل هذا حلم @SouthwestAir؟".
وفي بيان لصحيفة "ديلي ميل"، قال متحدث باسم شركة "ساوث ويست": "موظفونا معروفون بحسهم الفكاهي وشخصياتهم الفريدة. في هذه الحادثة، حاولت إحدى مضيفاتنا المزاح مع الركاب أثناء صعودهم الطائرة. بالطبع، هذا الأمر ليس اعتياديا، حيث تشكل السلامة أولوية قصوى بالنسبة لنا".
المصدر: إنديبندنت
">
Is this a dream @SouthwestAir ? pic.twitter.com/Kkz3wxcoXw— Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019
Verny [email protected]_InVERNo
·
Is this a dream @SouthwestAir ? pic.twitter.com/Kkz3wxcoXw— Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019
Is this a dream @SouthwestAir ?
/photo/1
Is this a dream @SouthwestAir ? pic.twitter.com/Kkz3wxcoXw— Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019
">
I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU— Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019
Verny [email protected]_InVERNo
I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together
I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU— Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU— Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019
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