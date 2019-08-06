شاهد.. شلال يكشف الغرض من بث شائعات إغتياله

كشف مدير عام شرطة عدن اللواء شلال علي شائع، الغرض من بث شائعات تتحدث عن إغتياله.

وقال بحسب تغريدة نشرها الإعلامي في قناة أبوظبي، ياسر عبدالله، على تويتر، أن هذه الشائعات هي إستباق لتنفيذ عملية إرهابية .

وتداولت مواقع إخبارية مشبوهة اليوم أخباراً كاذبة حول اغتيال اللواء شلال شائع، في العاصمة عدن.

وقال ياسر أن هذا الرد من اللواء شلال جاء عقب الإطمئنان عليه والتأكد من صحة هذه الشائعات .

كما جاء في تغريدة الإعلامي ياسر عبدالله، ان اللواء شلال، قال "إن الحذر واجب والباقي على الله"، كما تعهد اللواء شلال شائع، إنهم باذن الله سيوصلون لكل إرهابي وحوثي.