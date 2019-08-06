تحالف قبائل شبـوة يدعو أبناء المحافظة للإحتشاد في عدن

دعا نائب رئيس تحالف قبائل شبوة، الشيخ محمد عبدربه المنصوري، كافة أبناء المحافظة للإحتشاد في عدن.

وقال في بيان له، اليوم الإثنين، "ندعو كافة ابناء شبوة للنزول الى العاصمة الجنوبية عدن والالتحاق بجماهير الجنوب التي تعبر عن الغضب والتحدي لقوى الفساد والارهاب والغزو الشمالي المتجدد للجنوب".

وطالب الشيخ المنصوري كل ابناء الجنوب اتخاذ خطوات ناجحة تمكن الجنوب من التخلص من سلطة الارهاب والفساد وان تفرض الجماهير بيان ٣/اكتوبر على الارض .

ويحتشد الألاف في العاصمة المؤقتة عدن، إستجابة لدعوة قبائل يافع، للتنديد بالجرائم الإرهابية التي شهدتها المدينة، الخميس الماضي، وأودت بحياة العشرات من ضباط وجنود قوات الحزام الأمني، على رأسهم، العميد، منير اليافعي، أبو اليمامة .