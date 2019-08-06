شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... "طحنون بن زايد" يفاجئ الجميع وينشر معلومات وتسريبات خطيرة عن محمد بن راشد وفضائحة مع نساء العائله ويكشف السبب الحقيقي لهروب الاميرة هيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرا حساب يزعم انه ضابط بجهاز الأمن الاماراتي ، على منصة تويتر ، تسريبات وصفها بالمشينة يقوم بها جهاز الأمن ضد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

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وزعم الحساب الذي يحمل إسم "بدون ظل" ، جميع الاخبار والتسريبات التي انتشرت منذ ايام ضد محمد بن راشد ، مصدرها جهاز الأمن الاماراتي .



وقال الحساب ان تلك التسريبات تتم بتوجيهات مباشرة من شقيق ولي عهد ابو ظبي ومستشارة للامن القومي الشيخ طحنون بن زايد .

واشار الحساب ان الهدف من تلك التسريبات هو اضعاف محمد بن راشد داخليا وخارجيا حسب قوله

وكانت قد انتشرت اخبار خلال الايام الماضية عن محمد بن راشد ، ومازالت تلك الاخبار حديث وسائل الإعلام حتى اليوم ، وابرزها تحرشه بابنته جليلة، وابنته الشيخة شمسة، وخيانة الأميرة هيا مع اجنبي وهروبها إلى بريطانيا .