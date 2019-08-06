شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة عدن (تفاصيل مايحث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجارعنيف قبل قليل حي دار سعد بالعاصمة المؤقته عدن. Advertisements وقال سكان محليون ان انفجارا عنيفا سمع في المديرية.

وقال مواطنون يقطنون بحي النصر انهم سمعوا دوي الانفجار. وتردد صوت الانفجار حتى الاحياء الشرقية لمديرية المنصورة.

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