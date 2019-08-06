شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صاروخين سعوديين يدكون الدفاعات الايرانية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دك صاروخين سعوديين دفاعات نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني

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وقلب نادي الاتحاد السعودي تأخره إلى فوز على منافسه ذوب آهن أصفهان الإيراني (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، وذلك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

فاجأ اللاعب الإيراني، قاسم حدادي فر، أصحاب الأرض، بهدف سريع سجله في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، ورد الفريق السعودي الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، التشيلي لويس أنطونيو خيمينيز، وزياد الصحفي، في الدقيقتين (10، و72) على الترتيب، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، بمدينة دبي الإماراتية.