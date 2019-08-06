شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام وعاجل للمجلس الانتقالي الجنوبي حول ما يحدث في عدن وهذه ابرز القرارات "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري الأسبوعي، اليوم الإثنين، برئاسة الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام.

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وفي مستهل الاجتماع، وقف الحاضرون دقيقة حدادٍ، وقرأوا سورة الفاتحة على أرواح شهداء الهجومين الغادرين اللذان استهدفا شرطة الشيخ عثمان، ومعسكر الجلاء في البريقة، وكذا على أرواح، الأستاذ ناصر البابكري، عضو الجمعية الوطنية، وحسن خميس، نائب رئيس دائرة الأمن في الأمانة العامة، والصحفي عبدالرحمن المحضار، عضو الدائرة الإعلامية، الذين استشهدوا جراء الحادث المروري الذي تعرضت له إحدى السيارات المرافقة للأمين العام أثناء تواجده الأسبوع الماضي في محافظة شبوة في زيارة عمل رسمية.

وناقش الاجتماع، آخر التطورات الجارية في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، عقب الهجومين الغادرين اللذان استهدفا مقر شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بالبريقة، واستشهد على إثرهما عدد من الضباط والجنود، وفي مقدمتهم الشهيد البطل منير محمود(أبو اليمامة).

وحيّا الاجتماع تضحيات الشهداء الذين قضوا نحبهم في الهجومين الغادرين، وأكد على أن التطورات الأخيرة أوضحت مدى الترابط والتنسيق بين القوى المعادية للجنوب وقضيته العادلة، برغم الاختلافات الفكرية والأيدولوجية بينها.

ودعا الاجتماع أبناء الجنوب إلى رص الصفوف واستشعار خطورة الوضع الحالي ومخططات القوى المعادية التي ليس لها من هدف سوى شق الصف وضرب اللحمة الوطنية الجنوبية، لإيمانها المطلق بأن ذلك هو السبيل الوحيد لعرقلة مسيرة الشعب الجنوبي وثنيه عن المطالبة بحقه في الاستقلال واستعادة دولته، بعد أن قدم لأجل ذلك الآلاف من الشهداء والجرحى.

كما ناقش الاجتماع، المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها تقارير الإنجاز الأسبوعية لكل دائرة، وكذا خطط الأنشطة للأسبوع القادم، واتخذ مايلزم بشأنها.