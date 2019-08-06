شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن أول تحرك مسلح ضد القوات السعودية والإماراتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا شيخ جنوبي، اليوم الاثنين، الى هبة شعبية لاسقاط الشرعية، ورفض ما اسماها وصاية دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

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وقال الشيخ عبدالرب النقيب في كلمة له في ساحة العروض بخور مكسر أنه لن يقبل اليوم أي وصايات(في اشارة الى دول التحالف العربي السعودية والامارات) ولن نتراجع ولن نهدأ أو نستكين حتى تحقيق أهداف الثورة الجنوبية التي ضحى لأجلها الشهداء.



وأضاف النقيب أن الاحتشاد اليوم لأجل فرض القوة وانتزاع الحقوق وتحرير أرضنا من المهرة إلى باب المندب.

ولفت النقيب الى انه تم تعيين شقيق الشهيد أبو اليمامة مختار محمود رئيساً للجنة الحشد التي ستقود الجماهير من يوم غداً لأخذ الثأر لكل شهداء الجنوب .



وبين النقيب أن كل الجنوبيين أخوه ودم الجنوبي على الجنوبي حرام وكفى تفرقه وانقسام وأن هذا من صنع أعداء الجنوب لأجل بقائهم في نهب ثروات الجنوب .



وانطلقت في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الاثنين احتجاجات شعبية، دعت للبقاء في ساحة العروض واستمرار التصعيد الشعبي وفتح مخيمات حتى يتم حسم الاوضاع في عدن.