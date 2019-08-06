شاهد بالصورة..وزير سعودي يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويقلب الامور راسا على عقب داخل المملكة بعد قيامه بعمل غير شرعي مع هذه المرأة الاجنبية( صورة )

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عدن - ياسمين التهامي - في بادرة وصفها مغردون بـ"الإنسانية"، قبّل وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ رأس سيدة نيوزلندية، قالت وسائل إعلام محلية إنها من ذوي ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في النيوزلندية في مارس الماضي. Advertisements ورغم احتفاء كثيرين بإنسانية الوزير وتعاطفه مع حاجة من حجاج المملكة، هاجم آخرون الوزير معتبرين تقبيله رأس سيدة واحتضانها ولو جانبيا، مخالفا للشريعة الإسلامية. وفي مواجهة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، أثنت وسائل إعلام سعودية على بادرة الوزير باعتبارها تعبر عن "إنسانية السعودية في التعامل مع الحجاج".

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