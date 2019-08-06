الاعلان عن وفاة أسير يمني تعذيباً في سجون المرتزقة بالجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

في جريمة إنسانية واخلاقية جديدة، اعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن وفاة الأسير (أحمد صالح علي أحمد الفقية) عقب تعذيبه في سجون مرتزقة العدوان بمحافظة الجوف.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، الاثنين، أن الأسير الشهيد هو من ضمن الأسرى المدرجة أسمائهم في كشوفات السويد وممن اعترف العدو بوجودهم وأدرج اسمه لدى الأمم المتحدة ولدى الصليب الأحمر الدولي. مشيرة الى قيام مرتزقة العدوان في محافظة الجوف بتعذيبه حتى فارق الحياة شهيدًا تحت التعذيب.

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وأكدت االلجنة إن توقيتها هدف إلى إفشال كل المساعي الرامية إلى تنفيذ اتفاقية السويد كما أن استمرارها يدل على أنها أصبحت منهجية وسلوكا متعمدا لدى هذه القوى.

واعتبر أن صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاهها شجعهم على تكرارها، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل باستمرار على إبلاغها بالتجاوزات التي يرتكبها مرتزقة العدوان.

ودعت المبعوث الأممي إلى اليمن وفريقه واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارهم الراعين لاتفاق تبادل الأسرى التحرك بمسؤوليتهم لحماية الأسرى في سجون قوى العدوان كما نص على ذلك اتفاق تبادل الأسرى.