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السعودية تعزز من تواجدها العسكري في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اكدت مصادر مطلعة ان أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة الى محافظة عدن.

وقالت المصادر أن التعزيزات ضمت آليات ومعدات عسكرية سعودية ، وقد شوهدت وهي في طريقها إلى محافظة عدن قادمة من منفذ الوديعة الحدودي .

وبحسب المصادر العسكرية فان هذه التجهيزات تأتي تعزيزا لقوات سعودية في عدن يتوقع ان يتزايد عددها خلال الفترة القادمة .

 

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