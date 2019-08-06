السعودية تعزز من تواجدها العسكري في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
اكدت مصادر مطلعة ان السعودية أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة الى محافظة عدن.
وقالت المصادر أن التعزيزات ضمت آليات ومعدات عسكرية سعودية ، وقد شوهدت وهي في طريقها إلى محافظة عدن قادمة من منفذ الوديعة الحدودي .
وبحسب المصادر العسكرية فان هذه التجهيزات تأتي تعزيزا لقوات سعودية في عدن يتوقع ان يتزايد عددها خلال الفترة القادمة .
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