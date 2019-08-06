شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يكشف النقاب عن تدخل عسكري مباشر في اليمن من دولة معادية.. وضربات جديدة ومركزة على أهداف... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كلوا تبن يا حيوانات .. أحلام تفقد صوابها وتشتم جمهورها بألفاظ نابية مقززة .. وتبدي أسوأ ما لديها من الكلام .. شاهد بعد منعها من إحياء حفلها الكبير في أبها.. الفنانة بلقيس فتحي تدلي باعتراف مستفز: ”تجيني الكلاب مشتاقة”! (شاهد)

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