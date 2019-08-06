شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن للراغبين في العمل في هذة المهنة .. أول دولة خليجية تمنح تأشيرات لـ10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت الإمارات الدفعة الأولى من التأشيرات
وعبر الأكاديميون عن تفاؤلهم بالخطوة الجديدة، مؤكدين أن التأشيرات الطويلة والتي تبلغ مدتها 10 سنوات، تساعد على استقطاب الخبرات الرائدة من كافة أنحاء العالم.
شاهد أيضاً:
وأول المستفيدين من الإجراء الجديد، الأساتذة والأكاديميون الجامعيون، حيث قدمت الدفعة الأولى من التأشيرات
وأعلنت الإمارات أول مرة عن اعتمادها التأشيرات طويلة الأمد، في شهر مايو 2018، والتي ستشمل المهنيين والاختصاصيين في كل من الطب والعلوم والبحث الأكاديمي ومجالات التقانة، في حين
ويرى خبراء أن التعديل الإماراتي الأخير لقوانين الهجرة، سيشجع أصحاب الخبرات العلمية الفذة والمستثمرين للانتقال والعيش والعمل في الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر للراغبين في العمل في هذة المهنة .. أول دولة خليجية تمنح تأشيرات لـ10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.