شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن للراغبين في العمل في هذة المهنة .. أول دولة خليجية تمنح تأشيرات لـ10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت الإمارات الدفعة الأولى من التأشيرات

وعبر الأكاديميون عن تفاؤلهم بالخطوة الجديدة، مؤكدين أن التأشيرات الطويلة والتي تبلغ مدتها 10 سنوات، تساعد على استقطاب الخبرات الرائدة من كافة أنحاء العالم.

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​وأول المستفيدين من الإجراء الجديد، الأساتذة والأكاديميون الجامعيون، حيث قدمت الدفعة الأولى من التأشيرات

وأعلنت الإمارات أول مرة عن اعتمادها التأشيرات طويلة الأمد، في شهر مايو 2018، والتي ستشمل المهنيين والاختصاصيين في كل من الطب والعلوم والبحث الأكاديمي ومجالات التقانة، في حين

ويرى خبراء أن التعديل الإماراتي الأخير لقوانين الهجرة، سيشجع أصحاب الخبرات العلمية الفذة والمستثمرين للانتقال والعيش والعمل في الإمارات.