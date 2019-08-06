ورد الآن : السعودية تخفض أسعار النفط

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن عملاق النفط السعودي شركة “أرامكو”، عن تخفيض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملاء في آسيا خلال شهر سبتمبر المقبل مقارنة مع السعر في أغسطس الجاري؛ وفقا ل”رويترز”.
ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بخصم 0.05 دولار عن سعر برنت ما يعني زيادة 2.65 دولار للبرميل عن سعر أغسطس الجاري.
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وحددت “أرامكو” سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة سعرية 2.85 دولار للبرميل فوق مؤشر “أرغوس” للخامات عالية الكبريت في سبتمبر المقبل من دون تغيير عن الشهر السابق.
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