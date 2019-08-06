إختتام الدورة التدريبية الأولي للتخطيط الإستراتيجي في عدن

اختتم مركز التدريب والتأهيل التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، دورته التدريبية الأولى في التخطيط والتخطيط الاستراتيجي وكتابة التقارير، والتي استهدفت موظفي دوائر الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس.

وفي اليوم الختامي للدورة، تحدثت الدكتورة سهير علي أحمد، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عن أهمية المركز في تأهيل كادر الأمانة العامة، خاصة وأن هذه هي أول دفعة تتلقى التدريب في المركز.

ووجهت الدكتورة سهير الشكر للدكتورة منى باشراحيل، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، على الجهود التي بذلتها لإنشاء هذا المركز، بتكليف من الرئيس القائد عيدورس قاسم الزُبيدي، لتدريب وتأهيل كادر المجلس.

Advertisements

من جانبه تقدم الدكتور مساعد القطيبي، نائب رئيس الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، في ختام الدورة بالشكر لقيادة المجلس الانتقالي بالتوجيه لإنشاء هذا المركز وللدور الكبير الذي قامت به الدكتورة منى باشراحيل، لتجهيز هذا المركز ليكون رافداً مهما في تأهيل كادر المجلس، مؤكداً على أهمية استكمال مابدأته الدكتورة منى، من جهد لتحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها المركز.

وكان الدكتور محمد بن همام، محاضر الدورة، قد وجّه كلمة أخيرة للمتدربين في اليوم الختامي للدورة، أكد فيها على ضرورة الاستفادة مما تعلموه وأهمية تطبيقه في مجال عملهم المهني بحسب الأسس العلمية التي تدربوا عليها.

من جهتهم، عبر المتدربون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المجلس التي وفرت لهم هذه الفرصة للتأهيل المهني، لتحسين ورفع مستوى الأداء الوظيفي، كما قدموا الشكر لمدربهم الدكتور محمد بن همام الذي بذل جهداً كبيراً في تقديم المادة العلمية وتوضيحها وتدريبهم على كيفية تطبيقها.