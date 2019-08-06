نشطاء على تويتر : #الاخوان_يفجرون_معهد_الاورام

أجمع نشطاء عرب على أن تنظيم الإخوان الدولي المحظور، يقف وراء التفجيرات التي إستهدفت معهد الأورام في مصر، بإطلاق هاشتاج على على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر، تويتر، هاشتاج حمل وسم، "الاخوان يفجرون معهد الاورام" .

وفي رصد سريع لأبرز التغريدات، قال المغرد، عبدالله الدرمكي، لا دين ولا ذمة ولا إسلام ولا سنه ولا مله إخوان الحرام إرهاب واجرام وقتل والسنه" .

وأضاف "يا إخوان الحرام يا خوارج ويا خالين الذمه مصر والله عليكم عصيه وشعبها لها دمه هديه" .

فيما قال المغرد helmy issa، "اللهم ارحم شهداء الوطن شهداء العمل الارهابى الجبان الذى قامت به جماعه الاخوان الارهابيه لن تنالو من عزيمه المصريين" .

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أما السياسي، إبراهيم بهزاد فحذر قائلاً، مصر .. هدف التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي هو زعزعة ثقة الشعب المصري في حكومته و الأجهزة الأمنية والجيش و هذا الأمر خط أحمر فيرجى الحذر"..

وأضاف "أبداً لن تسقط مصر أمام الارهاب .. حفظ الله أرض الكنانة و نصر الله جندها و رحم الله شهدائها الأبرار" ..

فيما أكد المغرد، محمد الشافعى، في تعليقه على الهاشتاج، أن الاخوان لا امان ولا دين ولاشرف لهم .. مشدداً على ضرورة أن لا نعطيهم الحياة حتى لا ياخذوا حياة الشعب .

من جانبه المغرد، محمد الديسطي، أستنكر هذه الحادثة الإرهابية التي وقعت في العشر الأوائل من ذي الحجة .. مؤكداً أن كفار قريش لم يفعلوها مع الرسول وأن الاخوان كفرة فجرة .