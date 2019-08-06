عاجل| تشكل عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة غرب المكلا

تشهد بعض مناطق ساحل حضرموت أمطاراً رعدية غزيرة في هذه الأثناء، بدأت منذ دقائق من كتابة هذا الخبر.

وأكدت مصادر محلية سماع صوت صاعقة بالاتجاه الغربي للمكلا، دون وقع أي أضرار بشرية أو مادية حتى هذه اللحظة.

وتشير التوقعات الجوية إلى تشكل هبوب عواصف رعدية وتدني الرؤية الافقية في الطرقات السريعة، كما أنها ستزيد اضطراب نشاط لرياح السطحية والبحر.