أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي:
صعدة.. التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في كتاف والبقع
https://www.alyamanalaraby.com/409518
مقاتلات التحالف تدمر تعزیزات لملیشیا الحوثي غرب صرواح
https://www.alyamanalaraby.com/409519
الجیش یدمر مخزن أسلحة لملیشیا الحوثي في قطابر شمال صعدة
https://www.alyamanalaraby.com/409520
قيادية بالإنتقالي لـ"الخليج 365": الهبة الجماهيرية لن تقف حتى استعادة الجنوب
https://www.alyamanalaraby.com/409521
السقلدي لـ"الخليج 365": النتائج الأولية تشير لتورط الإصلاح في إغتيال أبو اليمامة
https://www.alyamanalaraby.com/409527
المقدشي: المؤسسة العسكرية هي الرهان الضامن لاستكمال تحرير ما تبقى من الوطن
https://www.alyamanalaraby.com/409530
اليمن يدين حادثة تفجير "المنيل" في القاهرة
https://www.alyamanalaraby.com/409538
مشروع مسام ينتزع الف و673 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأخير من يوليو
https://www.alyamanalaraby.com/409539
متحدث الإنتقالي : كشف نتائج التحقيقات في حوادث عدن خلال 24 ساعة
https://www.alyamanalaraby.com/409541
مصافي عدن تعلن عن مناقصة عامة لشراء وقود لمحطات الكهرباء
https://www.alyamanalaraby.com/409543
الإرياني : المعلومات التي تضمنتها تحقيقات اسوشيتد برس أمر خطير وفضيحة تسيء للأمم المتحدة
https://www.alyamanalaraby.com/409546
إيران تكشف عن توقيع إتفاقية عسكرية مع روسيا تضم بنوداً سرية
https://www.alyamanalaraby.com/409551
القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية شرق الدريهمي
https://www.alyamanalaraby.com/409548
إعلامية مصرية تكشف لـ"الخليج 365" أسرار الأيام الأخيرة للقائد أبو اليمامة
https://www.alyamanalaraby.com/409549
وزارة الخدمة تعلن موعد وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك
https://www.alyamanalaraby.com/409552
صحفي جنوبي يكشف خطأ يقع فيه كثير من ساسة الشمال ومثقفوه
https://www.alyamanalaraby.com/409557
أمانة المجلس الإنتقالي تدعو الجنوبيين إلى رصف الصفوف وإستشعار خطورة الوضع
https://www.alyamanalaraby.com/409556
عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي: نشكر دولة الإمارات لدعم الجنوب في تقرير مصيره
https://www.alyamanalaraby.com/409558
تعرف على أبرز مظاهر الفساد في منظمات الأمم المتحدة باليمن
https://www.alyamanalaraby.com/409560
مكتب الصحة بالمهرة يعقد اجتماعا لمدراء إدارات ودوائر المكتب الرئيسي بالمحافظة
https://www.alyamanalaraby.com/409563
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.