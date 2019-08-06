أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي: صعدة.. التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في كتاف والبقع https://www.alyamanalaraby.com/409518 مقاتلات التحالف تدمر تعزیزات لملیشیا الحوثي غرب صرواح https://www.alyamanalaraby.com/409519 الجیش یدمر مخزن أسلحة لملیشیا الحوثي في قطابر شمال صعدة https://www.alyamanalaraby.com/409520 قيادية بالإنتقالي لـ"الخليج 365": الهبة الجماهيرية لن تقف حتى استعادة الجنوب https://www.alyamanalaraby.com/409521 السقلدي لـ"الخليج 365": النتائج الأولية تشير لتورط الإصلاح في إغتيال أبو اليمامة https://www.alyamanalaraby.com/409527 المقدشي: المؤسسة العسكرية هي الرهان الضامن لاستكمال تحرير ما تبقى من الوطن https://www.alyamanalaraby.com/409530 اليمن يدين حادثة تفجير "المنيل" في القاهرة https://www.alyamanalaraby.com/409538 مشروع مسام ينتزع الف و673 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأخير من يوليو https://www.alyamanalaraby.com/409539 متحدث الإنتقالي : كشف نتائج التحقيقات في حوادث عدن خلال 24 ساعة https://www.alyamanalaraby.com/409541 مصافي عدن تعلن عن مناقصة عامة لشراء وقود لمحطات الكهرباء https://www.alyamanalaraby.com/409543 Advertisements الإرياني : المعلومات التي تضمنتها تحقيقات اسوشيتد برس أمر خطير وفضيحة تسيء للأمم المتحدة https://www.alyamanalaraby.com/409546 إيران تكشف عن توقيع إتفاقية عسكرية مع روسيا تضم بنوداً سرية https://www.alyamanalaraby.com/409551 القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية شرق الدريهمي https://www.alyamanalaraby.com/409548 إعلامية مصرية تكشف لـ"الخليج 365" أسرار الأيام الأخيرة للقائد أبو اليمامة https://www.alyamanalaraby.com/409549 وزارة الخدمة تعلن موعد وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك https://www.alyamanalaraby.com/409552 صحفي جنوبي يكشف خطأ يقع فيه كثير من ساسة الشمال ومثقفوه https://www.alyamanalaraby.com/409557 أمانة المجلس الإنتقالي تدعو الجنوبيين إلى رصف الصفوف وإستشعار خطورة الوضع https://www.alyamanalaraby.com/409556 عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي: نشكر دولة الإمارات لدعم الجنوب في تقرير مصيره https://www.alyamanalaraby.com/409558 تعرف على أبرز مظاهر الفساد في منظمات الأمم المتحدة باليمن https://www.alyamanalaraby.com/409560 مكتب الصحة بالمهرة يعقد اجتماعا لمدراء إدارات ودوائر المكتب الرئيسي بالمحافظة https://www.alyamanalaraby.com/409563

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