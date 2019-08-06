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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي:

صعدة.. التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في كتاف والبقع

https://www.alyamanalaraby.com/409518

مقاتلات التحالف تدمر تعزیزات لملیشیا الحوثي غرب صرواح

https://www.alyamanalaraby.com/409519

الجیش یدمر مخزن أسلحة لملیشیا الحوثي في قطابر شمال صعدة

https://www.alyamanalaraby.com/409520

قيادية بالإنتقالي لـ"الخليج 365": الهبة الجماهيرية لن تقف حتى استعادة الجنوب

https://www.alyamanalaraby.com/409521

السقلدي لـ"الخليج 365": النتائج الأولية تشير لتورط الإصلاح في إغتيال أبو اليمامة

https://www.alyamanalaraby.com/409527

المقدشي: المؤسسة العسكرية هي الرهان الضامن لاستكمال تحرير ما تبقى من الوطن

https://www.alyamanalaraby.com/409530

اليمن يدين حادثة تفجير "المنيل" في القاهرة

https://www.alyamanalaraby.com/409538

مشروع مسام ينتزع الف و673 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأخير من يوليو

https://www.alyamanalaraby.com/409539

متحدث الإنتقالي : كشف نتائج التحقيقات في حوادث عدن خلال 24 ساعة

https://www.alyamanalaraby.com/409541

مصافي عدن تعلن عن مناقصة عامة لشراء وقود لمحطات الكهرباء

https://www.alyamanalaraby.com/409543

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الإرياني : المعلومات التي تضمنتها تحقيقات اسوشيتد برس أمر خطير وفضيحة تسيء للأمم المتحدة

https://www.alyamanalaraby.com/409546

إيران تكشف عن توقيع إتفاقية عسكرية مع روسيا تضم بنوداً سرية

https://www.alyamanalaraby.com/409551

القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية شرق الدريهمي

https://www.alyamanalaraby.com/409548

إعلامية مصرية تكشف لـ"الخليج 365" أسرار الأيام الأخيرة للقائد أبو اليمامة

https://www.alyamanalaraby.com/409549

وزارة الخدمة تعلن موعد وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك

https://www.alyamanalaraby.com/409552

صحفي جنوبي يكشف خطأ يقع فيه كثير من ساسة الشمال ومثقفوه

https://www.alyamanalaraby.com/409557

أمانة المجلس الإنتقالي تدعو الجنوبيين إلى رصف الصفوف وإستشعار خطورة الوضع

https://www.alyamanalaraby.com/409556

عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي: نشكر دولة الإمارات لدعم الجنوب في تقرير مصيره

https://www.alyamanalaraby.com/409558

تعرف على أبرز مظاهر الفساد في منظمات الأمم المتحدة باليمن

https://www.alyamanalaraby.com/409560

مكتب الصحة بالمهرة يعقد اجتماعا لمدراء إدارات ودوائر المكتب الرئيسي بالمحافظة

https://www.alyamanalaraby.com/409563

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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