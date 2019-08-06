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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
تقدم قيادي في أنصار الله، بمبادرة لحزب الإصلاح لإيقاف الحرب في محافظة تعز واستئناف الحوار.
وابدى عضو المجلس السياسي، محمد البخيتي، استعداد الجيش واللجان على الاتفاق مع الاصلاح لوقف إطلاق النار وفتح الطرق من الطرفين.
وقال: هل يقبل حزب الإصلاح الجلوس معنا على طاولة الحوار بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار من أجل فتح الطرق؟
واضاف: بالنسبة لنا نحن حاضرون، والكرة في ملعب حزب الإصلاح الذي بات يسيطر على تعز.
وأوضح البخيتي: كانت هناك محاولات سابقة منا ومن الخيرين لتجنيب تعز ويلات الحرب، وأبدينا استعدادنا للانسحاب منها، إلا أن حزب الإصلاح أجهض اتفاقين كانا على وشك التوقيع بحجة عدم موافقة التحالف، وقد اعترف المخلافي بإجهاض الاتفاق الأول بعد حوالى شهرين، .
كانت هذه تفاصيل خبر مصيرها مرتبط بقرار الإصلاح.. مبادرة جديدة لوقف الحرب في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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