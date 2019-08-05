شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العُمانية تكشف تفاصيل جريمة مروعة راح ضحيتها أسرة كاملة ”الزوج والزوجة و3 من أبنائهما”..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات العُمانية تفاصيل جريمة قتل مروعة اهتز لها المجتمع العُماني، وراح ضحيتها أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة و3 من أبنائهما.

وأوضحت السلطات العُمانية أن جهود البحث والتحري أسفرت عن جمع الأدلة التي تسمح بتحديد المتورطين في الجريمة وتوجيه التهمة ضدهم، بحسب موقع "روسيا اليوم".

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وكشفت التحريات عن أن القتلة المشتبه بهم، وافدون تابعون لجنسية آسيوية، وأنهم تمكنوا من مغادرة البلاد والفرار من إلقاء القبض عليهم.

وأرجعت السلطات تمكن الجناة من الفرار بسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي تم بعد يومين من حدوثها، بعد اكتشاف جثث العائلة.

وأشارت السلطات العُمانية إلى أنه جاري ملاحقة المتهمين من خلال القنوات الرسمية، عقب تقنين الإجراءات لضبطهم بمعاونة سلطات بلادهم، وسط أنباء غير رسمية على أنهم باكستانيون .

ولم توضح السلطات العُمانية أسباب أو دوافع الجريمة والتي لا تزال غامضة، لحين إلقاء القبض على المتهمين.