شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ”هيا” تثير جنون محمد بن راشد.. شاهد حاكم دبي كيف ظهر ”منبطحاً” على بطنه من شدة القهر..!... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو بحالة غريبة .

وفي الصورة التي تداولها مغردون ومواقع اعلامية، ظهر حاكم دبي وهو مستلقٍ على بطنه منبطحاً وفي حالة شرود وذهول على حد سواء .

قد يهمك ايضاً:

- الأميرة ”هيا” تثير جنون محمد بن راشد.. شاهد حاكم دبي كيف ظهر ”منبطحاً” على بطنه من شدة القهر..! (صورة صادمة)





- حقيقة وفاة الفنانة السعودية بطلة مسلسل ”طاش ماطاش” قبل ساعات في حادث سير مروع بالرياض (شاهد الصورة)



- أقوي قبائل الجنوب تزيد الطين بلّة وتحشد أبناءها للاعتصام غدا في ساحة ”الحرية” بعدن والأسباب صادمة !(بيان)



- شاهد بالصور.. حضن وتقبيل وزير الأوقاف السعودي لسيدة نيوزلندية يشعل ”تويتر”



- موقع استخباراتي يكشف مفاجأة ثقيلة عن ”قرارت صادمة” أبلغها الأمير أحمد بن عبدالعزيز للملك سلمان ومحمد بن سلمان..!



- بعد الإمارات.. دولة خليجية ثانية تفاجئ السعودية وتطير إلى طهران لتوقيع اتفاقيات جديدة مع الإيرانيين..!



- قتل العروس في يوم ”الصباحية” خوفًا من الفضيحة..!



Advertisements

- فضيحة وسقوط مدوي للانفصاليين.. وحزب الاصلاح يغادر صمته ويفند «كذبة كبرى» ويتحدث عن «وقيعة وأساليب قذرة»



- لأول مرة.. بالصور.. شاهد كيف ظهر عبدالملك الحوثي اليوم من داخل جامع الصالح بصنعاء..!

- شاهد.. طيران الحوثي الجديد يتساقط في عمق معسكر بدر بعدن.. هل بدأت الحرب الشاملة؟ (3 صور)





- كأنها يوم القيامة.. شروق الشمس قبل موعدها في السعودية والشفق الأحمر يثير ذعر السعوديين..! (شاهد الفيديو)





- شاهد بالفيديو.. : رقص واختلاط على الطقوس الهندوسية.. ومسرح ضخم يضم ”الشيطان” في جدة السعودية..!

وعلق الناشطون على الصورة بقولهم انها تعكس الحالة التي وصل اليها محمد بن راشد منذ هروب زوجته الاميرة هيا بنت الحسين .

وكانت الاميرة هيا بنت الحسين ، شقيقة ملك الاردن قد هربت خلال الاشهر الماضية الى المانيا ، وعجزت الامارات عن استعادتها .

ووصلت قضية هروب الاميرة عن زوجها حاكم دبي الى المحاكم الاروبية ، حيث بدأت اول جلسة محاكمة قبل يومين .

وظهرت الأميرة هيا اثناء ذهابها إلى المحكمة وهي ترتدي ملابس قصيرة وعليها حراسة مشددة لتأمين حياتها .