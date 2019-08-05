شرطة تعز تعلن القبض على أحد المطلوبين للانتربول الدولي

أعلنت شرطة محافظة تعز، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنيا، في عملية خاطفة.
وقال مصدر أمني رفيع بشرطة محافظة تعز إن الأجهزة الأمنية تمكنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من إلقاء القبض على المدعو (أ.ع. م ) المصنف في قوائم الإرهاب الدولية، والمطلوب للانتربول الدولي في العديد من الحوادث الإرهابية.(وفقا لإدارة الإعلام بشرطة تعز).
وأضاف أن القبض عليه جاء بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، حيث تم تحديد المكان الذي يتواجد فيه المطلوب أمنيا قبل مداهمته في خطة أمنية محكمة وصفها بالناجحة.
ودعت شرطة محافظة تعز جميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي فعل يهدد الأمن وأي تحركات مشبوهة.
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