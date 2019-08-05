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البنك المركزي يوجه تعميماً مهماً الى جميع شركات الصرافة ويكشف عن طريقة تمنع المضاربة بالعملة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ناقش البنك المركزي في العاصمة عدن يوم الاحد ،مع مدراء وممثلي شركات الصرافة توجيه تعميم الى كافة شركات الصرافة، تتعلق بآلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية.

وقال البنك ان ذلك يهدف للحد من المخاطر التي تنطوي عليها شبكات الحوالات المالية، ومنها عدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين والمضاربين بالعملة.

 

 

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وأكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، أن العام القادم سيشهد تطورا في أعمال الصرافة من خلال ربط شركات ومنشئات الصرافة العاملة في عموم الجمهورية بشبكة إلكترونية عامة ستحد من التلاعب والمضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب.

وقالت وكالة سبا: تماشياً مع خطط قطاع الرقابة على البنوك فقد اعد القطاع دورة مكثفة للصرافين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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