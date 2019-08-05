شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن البنك المركزي يوجه تعميماً مهماً الى جميع شركات الصرافة ويكشف عن طريقة تمنع المضاربة بالعملة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ناقش البنك المركزي في العاصمة عدن يوم الاحد ،مع مدراء وممثلي شركات الصرافة توجيه تعميم الى كافة شركات الصرافة، تتعلق بآلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية.
وقال البنك ان ذلك يهدف للحد من المخاطر التي تنطوي عليها شبكات الحوالات المالية، ومنها عدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين والمضاربين بالعملة.
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وأكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، أن العام القادم سيشهد تطورا في أعمال الصرافة من خلال ربط شركات ومنشئات الصرافة العاملة في عموم الجمهورية بشبكة إلكترونية عامة ستحد من التلاعب والمضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب.
وقالت وكالة سبا: تماشياً مع خطط قطاع الرقابة على البنوك فقد اعد القطاع دورة مكثفة للصرافين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى.
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