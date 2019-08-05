الجيش يسيطر على التباب السود كاملة ويقطع خطوط امداد المليشيات ويغنم مخازن صواريخ واسلحة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مواقع "الهنجر" و "التباب السود" وقطعت خطوط امداد المليشيات المؤدية الى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة. وقال رئيس أركان اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي أن القوات الحكومية عثرت على مخازن للصواريخ والاسلحة والذخائر كانت في إحدى الخنادق على ميمنة "التباب السود". شاهد أيضاً: Advertisements كما أسفرت العمليات عن قتل واصابة الكثير من عناصر مليشيات الحوثي فيما لاذ البقية بالفرار.

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