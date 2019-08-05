مصرع قيادي حوثي بارز مع مرافقيه خلال عملية نوعية للمقاومة "اسم وتفاصيل"

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قتل قيادي حوثي ميداني، الأحد 4 أغسطس / آب 2019، مع عدد من مرافقيه في عملية عسكرية نوعية نفذتها القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، بمحافظة الضالع.
وكشفت مصادر ميدانية، أن عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في الساعات الأولى من فجر الاحد بجبهة حجر غربي الضالع، أسفرت عن مقتل قيادي ميداني في صفوف جماعة الحوثي وعدد من مرافقيه.
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وبينت المصادر، أن وحدات من القوات المشتركة والحزام والمقاومة نفذت عملية نوعية مباغتة شمال حجر.
وتمنى مليشيات الحوثي بخسائر متوالية نتيجة الضربات الموجعة التي تنفذها الوحدات العسكرية المشاركة ضمن عمليات "صمود الجبال" كان آخرها استهداف مقاتلات العربي لآليات حربية وأسلحة للجماعة الحوثية في يعيس بمريس وبلدة باجة بحجر شمال غربي الضالع.
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