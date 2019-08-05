شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن لماذا ينام الرجال بسرعة مباشرة بعد الجماع.. جواب سيصدم الكثير من النساء ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تتفاجأ الكثير من النساء خاصة في بداية العلاقة الزوجية ، بخلود الزوج الى النوم مباشرة بعد ممارسة العلاقة الزوجية وربما تعتبر بعضهن أن ذلك مشكلة في العلاقة بينهما ، وأنه لا يريد منها إلا العلاقة الحميمة. وتتعجب النساء من قدرة الرجل على النوم رغم انّ الجسم يكون ما زال في حالة إنفعال بعد الجماع .

لكن هناك جواب لكلّ هذه التساؤلات، ويمكن للمرأة أن تطمئن،فنوم الرجل لا يعني أنّه لا يحبّها أو لا يقدّر العلاقة بينهما، إنما هناك 4 أسباب بيولوجية وعضوية وراء ذلك وهي كالاتي :

شاهد أيضاً:

Advertisements

1 – حين يمارس الرجل العلاقة الزوجية في الليل بعد نهار طويل من العمل، يشعر بحالة نعاس رهيبة ويحلّ التعب عليه ما يدفعه الى النوم سريعاً .

2 – إنّ القذف عند الرجل والهرمونات التي يطلقها تؤدي الى الخمول ، وهو يشعر بالإرهاق الشديد فيغفو أحياناً بشكل لا إرادي .

3 – معظم الرجال يكتمون أنفاسهم قبل وأثناء هزّة الجماع، وهذا ما يزيد بالنسبة لهم الشعور بالنشوة، لكنّه يقلّل نسبة الأوكسجين في المخّ أيضاً ما يسبّب النعاس الشديد المصاحب بشعور الكسل والارهاق .

4 – قبل نشوة عند الرجل وأثناء الإثارة، يفرز الجسم هورمون النورادرينالين الذي يزداد تدريجياً الى أن يهبط فجاة بعد هزّة الجماع، ما يزيد من حالة الاسترخاء والنعاس . فلا تشعري بالضيق حين ينام زوجكِ بعد الجماع، فهذا التصرّف ليس مقصوداً أبداً ويجب أن تتفهّميه أكثر .