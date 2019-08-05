محمد العرب يسخر من مزاعم نسب الحوثي لآل البيت ويطالب بوضع حد لها

سخر الإعلامي البحريني، محمد العرب من مزاعم زعيم ميلشيا الحوثي الإنقلابية، بشأن إنتسابه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال العرب في تغريدات رصدها (الخليج 365) "في اليمن السعيد الحوثيون يقولون ان ال البيت يقاتلون معهم والقاعدة وداعش يقولون ان الملائكة يقاتلون معهم وأهل اليمن الشرفاء ضحايا خزعبلات الطرفين" .

واضاف "في اليمن المجرمين اكثر من يستغل الدين...لكن لا كسرى بعد كسرى واليمن عربية ولن يهزم العرب ان شاء الله وفيهم سلمان الحزم" .

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وتابع في تغريدة أخرى، "الانتساب الى ال البيت لا يعطيك حصانة قانونية في حال مخالفتك للقانون ولا مكانة اجتماعية ان لم تكن جديرا بها" .. مؤكداً أنه لو أجرينا اختبار DNA لمن يدعي الانتساب للرسول ﷺ لتكشف لنا كذب 90% منهم واولهم خامنئي وحسن نصرالله وعبدالملك الحوثي .

وأشار إلى أن خزعبلات وخرافات الوصاية على البلاد والعباد بإدعاء الانتساب الى ال البيت لا مكان لها في زمننا هذا .. مضيفاً أنه في العراق واليمن ولبنان وإيران والخليج عشرات الألقاب التي يدعي أصحابها ان الرسول ﷺ جدهم لا يمكنهم دعم هذا الادعاء باي دليل وبيننا وبينهم اختبار DNA .. داعياً إياهم إلى الكف عن الكذب والمتاجرة بهذا الأمر .

وأستطرد "اذا كان هناك اكثر من مليار مسلم فان 100 مليون منهم يدعون النسب الى ال البيت وهذا لا يتوافق مع العقل والمنطق هل هناك طريقة لإنهاء هذه المهزلة الخطيرة؟؟ يجب ان يكون هناك قانون يضع قواعد للانتساب بالبصمة الوراثية حتى لا يتم استغلال النسب الشريف للاحتيال كما حدث مع الحوثي وغيره" .