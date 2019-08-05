مكتب الصحة بالمهرة يعقد اجتماعا لمدراء إدارات ودوائر المكتب الرئيسي بالمحافظة

عقد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد، إجتماعا هاما ، اليوم، مع مدراء إدارات ودوائر مكتب الصحة بالمحافظة.
وجاء الاجتماع لمناقشة الانضباط الوظيفي، وتفعيل الدوائر وتنشيطها كلا في مجاله، كما تم تنظيم وهيكلة بعض الدائر بالمكتب وتنظيم عملها تجنبا لتداخل المهام بين دائرة وأخرى وتفعيل الدوائر غير المفعلة ورفدها بالكادر.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات لما من شأنه تحسين وتطوير عمل المكتب.
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