صحفي جنوبي يكشف خطأ يقع فيه كثير من ساسة الشمال ومثقفوه

كشف الصحفي الجنوبي، فتحي بن لزرق، عن خطأ يقع فيه كثير من ساسة الشمال ومثقفوه .

وقال فتحي الذي يرأس تحرير صحيفة عدن الغد، في تغريدة له بتويتر، "من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من ساسة الشمال ومثقفوه انهم في مواجهة الممارسات السيئة جنوبا يخاطبون الجنوب فيها بلغة "الجمع"وهذا خطأ".

وأضاف "الجنوب نفسه بمثقفيه وسياسييه ونخبه يخوضون منذ 4 سنوات معركتهم ضد هذه السلوكيات" .. مؤكداً أن لغة التعميم هذه لا يستفيد منها الا اصحاب هذا المشروع العنصري.