وزارة الخدمة تعلن موعد وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، عن موعد وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1440 .

وقال الوزارة في بيان صادر عنها، أن إجازة عيد الأضحى لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدأ يوم السبت الموافق 9 ذي الحجة، وتنتهي يوم الأربعاء، الموافق 13 ذي الحجة .

وأوضحت أن الدوام الرسمي يبدأ من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م، كون يوم الخميس سيكون إجازة رسمية لإنه بين إجازتين .. مشيرة إلى أن تحديد هذه الإجازة جاء وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية .