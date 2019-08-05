إعلامية مصرية تكشف لـ"اليمن العربي" أسرار الأيام الأخيرة للقائد أبو اليمامة

قالت سها البغدادي، الإعلامية المصرية، أنه في الأيام الأخيرة قبل مقتل العميد منير اليافعي الملقب بأبو اليمامة كان مرتب يزور مصر وكان سيقابلها لإجراء حوار معها، وسيكشف فيه العديد من الملفات، وكانت قد أبلغت فى ابريل الماضى عن جاسوس بينقل اخبار المقاومة الجنوبية والحزام الامنى للحوثى ولكن لم يهتموا ببلاغها واهملوه.

وأكدت البغدادي لـ"الخليج 365"، أن محاولة أغتيال القائد أبو همام عمل جبان غرضه تصفية قيادات المقاومة الجنوبية لكى يخلو لهم الجنوب يتحكموا فى مصير شعبه بقوة ارهابهم وقد قاموا بقتل القائد ابو اليمامة لكى يكون فى مقدمة الاغتيالات لنشر الفوضى بعدن ولتسهيل دخول قوات عفاش والاصلاح وتمركزها مرة اخرى بالجنوب.

وأضافت الإعلامية المصرية، أن هناك قيادات جنوبية تابعة لحزب المؤتمر التابع لعلى عبد الله صالح واخرى تابعة لحزب الاصلاح الاخوانى وهم من يخترقون الجنوب الان ولن نسمح لهم ان ينفذون مخطط ابادة الشعب الجنوبى بتصفية مقاومته .

وأوضحت البغدادي، أنها البغدادى انها الان فى مواجهة الخونة الذين ارادوا اغتيالها فى 2018 وتقول عندما فشلوا فى تنفيذ محاولة اغتيالى شنوا ضدها حملات عبر لجانهم الاليكترونية بهدف استبعادها من الملف الجنوبى ، مبينة أنهم لن يستطيعوا ان يكتموا صوتى بقوة ارهابهم وان استطاعوا فلن يستطيعوا ان يسدوا آذان العالم ولا يغموا عين الشمس بمنخل فالحقيقة هى القوة التى لا تباد ولا يغيرها الزمن.