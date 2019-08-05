شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مفاجئ للإمارات حول انفصال الجنوب وشرعية الرئيس هادي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس شرطة دبي/ ضاحي خلفان :إن إنهاء ما يسمى بشرعية عبد ربه هادي العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب، مشيرا إلى أنّ التفريط في استقلال الجنوب تفريط في الأمن القومي العربي والخليجي.

وقال “خلفان” في سلسلة تغريدات على تويتر : ( انتهاء الحكومة الشرعية اليمنية يهيئ قادة الجنوب للإعلان بعودة بلادهم إلى ما كانت عليه جمهورية مستقلة ذات سيادة انفصالها عن الشمال...ويتم الاعتراف بعودة الروح الجنوبية إلى الجنوب العربي ) .

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وأضاف:”أكثر من يمكن أن يمتلك طائرات مسيرة نحن، فلماذا لا نستعملها في ضرب كل النقاط الحيوية في صنعاء حتى يدرك أن السلام هو الخيار الأسلم له، مضيفا: الحوثي سينهى أمره آجلا أم عاجلا...في صنعاء...هذا ما ستثبته الأيام.”

وشدد ضاحي خلفان على ضرورة شراء آلاف من الطائرات المسيرة لعدن “تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها المسألة بسيطة جدا” حسب وصفه ...