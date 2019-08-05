شكرا لقرائتكم خبر عن القيادي،في مجلس الانتقالي الشيخ عبدالرب النقيب يفتح النار على الإنتقالي والتحالف ويتوعد بـ 1‪3‪ يناير جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الشيخ عبدالرب النقيب عضو المجلس الانتقالي، في تسجيل صوتي، إذا لم يغير المجلس الإنتقالي من نهجه فهو في حكم المنتهي وليس له سمع ولا طاعة

واكد النقيب بأن الإنتقالي يتلقى الأوامر من فلان وعلان

وخاطب النقيب المجلس الانتقالي كفى ضحك على دقون الناس

واتهم الإنتقالي تجاهله وعدم دعوته لاجتماعاتهم وهو عضو قيادة المجلس

على الإنتقالي الإنتباه وعدم تلقي الأوامر من جهات خارجية

وقال بأن السعوديون يرحلون الجنوبيين بالرغم من مقاتلة الجنوبيين معهم وكان يجب استثناءهم من القرارات الجائرة بحق أبناء الجنوب

والملك عبدالعزيز كان يستدين من التجار الجنوبيين

وعلى السعودية تعديل سياستها تجاه الجنوب بوضوح وفي أسرع وقت

مشيرا بأنه سواء غيرت السعودية سياستها أو لم تغيرها فنحن لم نعد نتلقى أوامر من أحد

إذا لم تغير السعودية سياستها تجاه الجنوب فشعب الجنوب سينقلب ويصبح أخطر عليهم من الحوثي

يجب إختيار بديل لأبو اليمامة من أبناء يافع ويجب أن تبرز يافع وتقول كلمتها وتأخذ دورها فهي متميزة ويكفي تذلل

واكد،انه لايخاف من نشر كلمته هذه لأنه لا يخشى إلا الله

وقال بأن الإنتقالي يرضخ للضغوط ويجامل

وأهلا وسهلاً بـ 13 يناير الجديدة إذا لم يرتدع الخونة في الداخل ً ونحن الجنوبيين أصبحنا أجراء مع من دفع لنا نذهب معه بدون شروط..



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