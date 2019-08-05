بالاسماء.. وصول قيادات منشقة عن المرتزقة الى العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أعلن عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي، عن انشقاق قياديين بصفوف المرتزقة و وصولهم الى العاصمة صنعاء. وأوضح البخيتي في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن القياديين “عبد الكريم مبخوت علي الشرفة” قائد الحزام الامني في اليتمة بمحافظة الجوف و “سعد أحمد الحسني” أركان حرب شرطة اليتمة، وصلا اليوم إلى العاصمة صنعاء عقب انشقاقهم عن صفوف المرتزقة.

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