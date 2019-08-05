عاجـــل : اثنين من ابرز القيادات العسكرية يوجهون صفعة مدوية للشرعية ويظهرون اليوم في صنعاء .. ما الذي يحدث ..«شاهد الصور والتفاصيل»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثنين من ابرز القيادات العسكرية يوجهون صفعة مدوية للشرعية ويظهرون اليوم في صنعاء .. ما الذي يحدث ..«شاهد الصور والتفاصيل»

اعلن القيادي الحوثي محمد البخيتي مساء اليوم انشقاق قيادات عسكرية من صفوف الجيش الوطني وانضمامهم إلى مليشيا الحوثي . وقال البخيتي في منشورا رصدة موقع "صوت المغتربين" ان قائد الحزام الامني باليتمة بمحافظة الجوف «عبدالكريم مبخوت علي الشرفه» ، واركان حرب شرطة اليتمة « سعد أحمد الحسني » وصلا إلى العاصمة صنعاء .

وشهدت جبهة اليتمة بمحافظة الجوف خلال الفترة الاخيرة انشقاق عددا من القيادات العسكرية وانضمامهم إلى صفوف المليشيا الحوثية

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