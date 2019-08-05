عاجـــل : "طحنون بن زايد" يفاجئ الجميع وينشر معلومات وتسريبات خطيرة عن محمد بن راشد وفضائحة مع نساء العائلة والسبب الحقيقي لهروب الاميرة هيا

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - "طحنون بن زايد" يفاجئ الجميع وينشر معلومات وتسريبات خطيرة عن محمد بن راشد وفضائحة مع نساء العائلة والسبب الحقيقي لهروب الاميرة هيا



نشرا حساب يزعم انه ضابط بجهاز الأمن الاماراتي ، على منصة تويتر ، تسريبات وصفها بالمشينة يقوم بها جهاز الأمن ضد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم . وزعم الحساب الذي يحمل إسم "بدون ظل" ، جميع الاخبار والتسريبات التي انتشرت منذ ايام ضد محمد بن راشد ، مصدرها جهاز الأمن الاماراتي . Advertisements

وقال الحساب ان تلك التسريبات تتم بتوجيهات مباشرة من شقيق ولي عهد ابو ظبي ومستشارة للامن القومي الشيخ طحنون بن زايد . واشار الحساب ان الهدف من تلك التسريبات هو اضعاف محمد بن راشد داخليا وخارجيا حسب قوله وكانت قد انتشرت اخبار خلال الايام الماضية عن محمد بن راشد ، ومازالت تلك الاخبار حديث وسائل الإعلام حتى اليوم ، وابرزها تحرشه بابنته جليلة، وابنته الشيخة شمسة، وخيانة الأميرة هيا مع اجنبي وهروبها إلى بريطانيا .

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