تعز: تخرج الدفعة الثالثة من شرطة الدوريات وأمن الطرق

احتفت شرطة محافظة تعز، اليوم الاثنين، بتخرج الدفعة الثالثة من شرطة الدوريات وأمن الطرق والتي أطلقت عليها اسم(صمام أمن ومحافظة تعز).

وفي الحفل، خاطب وكيل المحافظة لشؤون الدفاع اللواء الركن عبدالكريم الصبري الخريجين بالقول، "نعول عليكم في رفد المؤسسة الأمنية وتعزيزها بمهاراتكم وتدريباتكم التي تلقيتموها في ميدان التدريب والتأهيل ونثق بأنكم أصبحتم قادرين على القيام بالمهام المنوطة بكم على أكمل وجه".

بدوره أشاد مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، بمهاراتهم التي تلقوها في ميدان التدريب. مؤكدا بأن شرطة تعز تعول على تخرج هذه الدفعة في رفد المؤسسة الأمنية بدماء جديد بحيث تحدث نقلة نوعية في أداء الأجهزة الأمنية.

من جهته قال قائد شرطة الدوريات العقيد محمد مهيوب الجندي، إنه تم تدريب منتسبي هذه الدفعة وتأهيلهم بالمهارات القتالية العالية والتكتيكات العسكرية وتم أيضا تدريبهم على مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ومهارات الاقتحامات والمداهمات بحيث يسهموا في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة ويسهموا في تعزيز أداء الأجهزة الأمنية.

وأكد أن منتسبي شرطة الدوريات وأمن الطرق سيكونون على مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات ومكافحة الجريمة وضبطها وملاحقة كافة المطلوبين جنباً إلى جنب زملائهم من مختلف الوحدات الأمنية.

