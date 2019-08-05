القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية شرق الدريهمي

حبطت وحدات من القوات المشتركة محاولة تسلل لمجاميع من مليشيات الحوثي شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن مساء اليوم الاثنين .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مجاميع من مسلحي المليشيا حاولت التسلل نحو مواقع القوات المشتركة شرق المديرية ، وتمكنت وحدات القوات من رصد محاولات التسلل وتعاملت مع عناصر المليشيا على الفور وتصدت لها .

وأردفت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب مزارع المواطنين ، وأطلقت عدد من القذائف المدفعية وقذائف آر بي جي صوب القرى بشكل هستيري .

يشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً ارتكبت آلاف الخروقات والإنتهاكات بشكل يومي دون الإلتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة .