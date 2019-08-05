حبطت وحدات من القوات المشتركة محاولة تسلل لمجاميع من مليشيات الحوثي شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن مساء اليوم الاثنين .
وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مجاميع من مسلحي المليشيا حاولت التسلل نحو مواقع القوات المشتركة شرق المديرية ، وتمكنت وحدات القوات من رصد محاولات التسلل وتعاملت مع عناصر المليشيا على الفور وتصدت لها .
وأردفت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب مزارع المواطنين ، وأطلقت عدد من القذائف المدفعية وقذائف آر بي جي صوب القرى بشكل هستيري .
يشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً ارتكبت آلاف الخروقات والإنتهاكات بشكل يومي دون الإلتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة .
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية شرق الدريهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.