مصافي عدن تعلن عن مناقصة عامة لشراء وقود لمحطات الكهرباء

أعلنت شركة مصافي عدن، اليوم الإثنين، عن إنزال مناقصة لشراء 67 الف طن من مادة الديزل، و35 الف طن مازوت لتموين محطات توليد الكهرباء.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد نصت المناقصة على أن تكون العروض المقدمة بالدولار الأمريكي لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت.

واشترطت المناقصة على ضرورة أن تشمل العروض توصيل كميتي المازوت والديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن وأن يتحمل المورد أي متطلبات مالية حكومية وأي رسوم متعلقة بالضرائب أو الجمارك إضافة إلى أي التزامات أخرى.