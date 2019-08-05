متحدث الإنتقالي : كشف نتائج التحقيقات في حوادث عدن خلال 24 ساعة

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم, أنه سيتم الكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات في الحوادث الإرهابية التي شهدتها عدن الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي يعقد خلال الـ24 ساعة القادمة .

جاء ذلك في سلسلة تغريدات له بتويتر، رصدها موقع (الخليج 365) .

ودعا نزار هيثم القنوات ووكالات الانباء إلى تأكيد مشاركتها لإتخاذ الترتيبات اللوجيستية المناسبة .

وأوضح نزار هيثم انه سيُكشف خلال المؤتمر بشفافية كاملة عن كافة جوانب وملابسات الحوادث الاجرامية الغادرة على الجنوب وسيتم الرد على الشبهات والمغالطات المتعلقة بهذا الشأن و على كافة الأسئلة المتعلقة بنتائج التحقيق، كما سيكشف عن موقف المجلس الانتقالي الجنوبي من كافة القضايا في محافظات الجنوب .

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، هجمات إرهابية إستهدفت معسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان، أسفرت عن إستشهاد وإصابة العشرات، بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد، منير اليافعي .