مشروع مسام ينتزع الف و673 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأخير من يوليو

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2019م، من انتزاع 1,673 لغمًا، منها 4 ألغام مضادة للأفراد و1,350 لغمًا مضادة للدبابات و 305 ذخائر غير متفجرة و14 عبوة ناسفة.

وذكر المركز في بيان له ، ان اجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 79,986 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.