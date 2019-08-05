اليمن يدين حادثة تفجير "المنيل" في القاهرة

أدانت الجمهورية اليمنية، اليوم، بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.
وجددت وزارة الخارجية وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا الى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعب في مواجهة الإرهاب وفي كل ما تتخذه من إجراءات من اجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.
دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء..معربة عن خالص العزاء وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر الشقيق واسر الضحايا.. متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
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