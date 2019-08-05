السقلدي لـ"اليمن العربي": النتائج الأولية تشير لتورط الإصلاح في إغتيال أبو اليمامة

قال عبد السلام السقلدي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالعلاقات الخارجية، أن المؤامرة كانت كبيرة وتستهدف قيادات الانتقالي وقيادات التحالف وإغراق عدن بالفوضى ودخول الحوثيين والقاعدة وداعش.

وأكد السقلدي، أن التفجير تم عبر صاروخ انطلق من محافظة تعز حسب تقديرات الخبراء العسكريين وكان يحمل اكثر من 800 شظية قاتلة، من حسن الحظ ان الصاروخ انحرف عن هدف وصوله إلى منصة الضيوف وانفجر خلف المنصة بمسافة بسيطة جدا حيث صادف وصول الصاروخ وانغماسه في الارض لحظة خروج القائد الشهيد منير محمود ابو اليمامة لاستقبال قائد التحالف العربي.

وأضاف رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالعلاقات الخارجية، أنه رغم أن التحقيقات لم تنته بعد إلا أن النتائج الأولية تشير بوضوح لتورط حزب الإصلاح، والأدلة على ذلك كثيرة ومنها الإحتفال في تعز وسط قاعدتهم الشعبية وتوزيع الحلوى بعد العملية، كما أنهم قبل العملية شنوا هجوم سياسي وإعلامي على القائد منير اليافعي .