شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة وسقوط مدوي للانفصاليين.. وحزب الاصلاح يغادر صمته ويفند «كذبة كبرى» ويتحدث عن «وقيعة وأساليب... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام ناشطون محسوبون على الانفصاليين انصار ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات ، بتزوير مقطع صوتي ونسبوه لقيادي اصلاحي، تضمن دعوة لقتل وذبح الجنوبيين.

وسخر نائب رئيس إعلامية الإصلاح عدنان العديني من تسجيل صوتي مزور تم تداوله باسمه في مواقع محسوبة على المليشيات الانفصالية التي تحرض على ترحيل المواطنين من عدن، وأخرى موالية لمليشيا الحوثي.

قد يهمك ايضاً:

- جميح يكشف ”الســر الخطير”.. لماذا لم يحدث غضب عندما قُتل هؤلاء القادة الجنوبيون الأبطال مثلما حدث لمقتل ”ابواليمامة”؟



- فضيحة وسقوط مدوي للانفصاليين.. وحزب الاصلاح يغادر صمته ويفند «كذبة كبرى» ويتحدث عن «وقيعة وأساليب قذرة»



- لأول مرة.. بالصور.. شاهد كيف ظهر عبدالملك الحوثي اليوم من داخل جامع الصالح بصنعاء..!

- شاهد.. طيران الحوثي الجديد يتساقط في عمق معسكر بدر بعدن.. هل بدأت الحرب الشاملة؟ (3 صور)



- أول محافظة جنوبية تتحدى ”المجلس الانتقالي” وترفض دعوات قياداته المنادية بطرد ”الشماليين”



Advertisements

- حاكم دبي مخاطبًا محمد بن زايد: تعرضنا للخيانة ونخسر يوميا مئات الملايين من الدولارات.. وهكذا كان الرد ”تفاصيل”





- كأنها يوم القيامة.. شروق الشمس قبل موعدها في السعودية والشفق الأحمر يثير ذعر السعوديين..! (شاهد الفيديو)





- شاهد بالفيديو.. : رقص واختلاط على الطقوس الهندوسية.. ومسرح ضخم يضم ”الشيطان” في جدة السعودية..!





- عاجل : ”هاني بن بريك” يغرد مجدداً.. ويعلن عن (شرط وحيد) لوقف انتهاكات مليشياته ضد ”الشماليين” في عدن..!



- بالتزامن مع حملة طرد ”الشماليين”.. مدينة عدن تصحو اليوم على لوحة عملاقة.. شاهد المحتوى الذي تحمله..(صور)

وقال العديني تعليقاً على المقطع الصوتي المزور إن "هناك من لا يستطيع العيش الا بالدم وتسويق العنف، يمارس العنف ثم يصنع مبرراته ، المشاريع التي تعجز عن خدمة المجتمع تلجأ لهذه الاساليب القذرة" .

وأضاف " أنا متأكد أن اخواننا في المحافظات الجنوبية باتوا يدركون أن هناك من يسعى للوقيعة بين أبناء البلد الواحد وأن هؤلاء لن يجدوا غير الكذب والكذب وحده بضاعتهم وحتى الكذب حبله قصير".

وذكر أن هذه الجهات زورت تغريدة بالأمس باسم محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للإصلاح، واليوم يزورون مقطع صوتي، مشيراً إلى أنه سوف تستمر أساليبهم الكاذبة التي تسيئ للجنوب وقضيته العادلة قبل كل شيء

وتضمن المقطع الصوتي(استمع اليه مأرب برس) و المنسوب للعديني دعوة لقتل وذبح الجنوبيين كما تضمن شتائم غير لائقة ، وهي فضيحة من العيار الثقيل وقعت فيها المليشيات الانفصالية ومثلها مليشيات الحوثي الانقلابية.

وكان مصدر مسئول في الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، قد دعا إلى التعامل مع ما يرد في الصفحة الرسمية لرئيس الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، موضحاً أن هناك صفحات مزورة باسم رئيس الهيئة العليا للإصلاح تقوم بنشر بعض المواقف التي لم ترد في صفحته.

وتشهد عدن مخطط خطير تديره الامارات وتنفذه عبر مليشياتها المسلحة بترحيل واستهداف ابناء الشمال ضمن مشروع لتقسيم اليمن وفصله .

كما يتزامن ذلك مع كتابات وتصريحات مسؤلون اماراتيون جميعها تدعو الى تقسيم اليمن وتستهدف وحدته.