وكيل وزارة الخارجية يناقش مع السفير الروسي سبل تطوير العلاقات الثنائية

حث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم الإثنين، مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

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ووفق وكالة "سبأ" ناقش وكيل وزارة الخارجية مع السفير الروسي، المستجدات والتطورات السياسية على الساحة اليمنية.

وأشاد بعمق العلاقات اليمنية-الروسية، مثمناً الدور الروسي في دعم جهود السلام في اليمن.

بدوره أكد السفير الروسي على أهمية استئناف العلاقات الاقتصادية اليمنية- الروسية وتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة بإحلال السلام في اليمن وتثبيت الأمن في المنطقة، مستعرضاً مفهوم روسيا للأمن الجماعي في منطقة الخليج.