قالت نادرة عبد القدوس، نائبة رئيس لجنة الإعلام في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه خرجت الجماهير الجنوبية عن بكرة أبيها، قادمة من محافظات ومناطق الجنوب المختلفة، لتعبر عن تأييدها للمجلس الانتقالي الجنوبي في نضاله ضد الإرهاب والفساد وانتشار الفوضى في ارض الجنوب بشكل ممنهج تقوده حكومة "معين" القابعة في فنادق خمسة نجوم في الرياض والقاهرة غيرها من البلدان، غير مكترثة بالشعب.
وأضافت نائبة رئيس لجنة الإعلام في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه خرج الجنوبيون من كل إرجاء الجنوب إلي العاصمة عدن، للمطالبة بطرد حزب الإصلاح الاخونجي المتفق مع الحوثيين على استباحة الجنوب ونهب ثرواته وطمس هويته وتجهيل وإقصاء شعبه.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": الهبة الجماهيرية لن تقف حتى استعادة الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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