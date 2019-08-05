الجیش یدمر مخزن أسلحة لملیشیا الحوثي في قطابر شمال صعدة

تمكنت قوات الجیش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعیة، الیوم الاثنین، من تدمیر مخزن أسلحة لملیشیا الحوثي المتمردة في منطقة آل ثابت بمدیریة قطابر شمال محافظة صعدة. وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء الیمنیة(سبأ)" أن قوات الجیش الوطني تمكنت من تفجیر مخزن أسلحة أستراتیجي في جبال "الجلحه" ً لتموین عناصرها وأطلاق الصواریخ الحراریة والمدفعیة Advertisements في آل ثابت بمدیریة قطابر شمال صعدة والتي كانت الملیشیا تتخذه مركزا المتوسطة على المناطق السكانیة". واضاف المصدر"ان العملیة التي نفذها الجیش الوطني اسفرت عن مقتل وأصابة العشرات من عناصر الملیشیا وكبدتها خسائر كبیرة في العتاد".

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