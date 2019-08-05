مقاتلات التحالف تدمر تعزیزات لملیشیا الحوثي غرب صرواح

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجویة مساء الیوم الاثنین مستهدفة آلیات وتجمعات لملیشیا الحوثي الانقلابیة في مدیریة صرواح غرب محافظة مأرب. وقالت مصادر "الیمن العربي" إن غارات جویة شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وآلیات وتجمعات لملیشیا الحوثي شمال مرتفعات الشایف المطلة على مركز مدیریة صرواح. Advertisements وأكدت المصادر ان الغارات أسفرت عن تدمیر تعزیزات ومقتل وجرح العشرات من عناصر ملیشیا الحوثي الانقلابیة. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجویة بشكل مكثف على مواقع الملیشیا الانقلابیة بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجیش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

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