صعدة.. التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في كتاف والبقع

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، آب 05، 2019، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية كتاف والبقع شرقي المحافظة.

وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وفي وقت سابق اليوم تعرضت مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من المحافظة لقصف جوي ومدفعي.